Oscar 2026 | Disney e Pixar battuti da 5 film internazionali

Nel 2026, il premio Oscar alla miglior pellicola animata vede un cambiamento significativo, con cinque film internazionali che ottengono la nomination e Disney e Pixar che si posizionano fuori dalla corsa per la vittoria. Questa novità rappresenta una svolta rispetto alle precedenti edizioni, in cui le due case di produzione dominavano la categoria. La vittoria finale non è ancora nota, ma il panorama si apre a nuove possibilità.

L’anno 2026 segna una svolta decisiva per il premio Oscar alla migliore pellicola animata, dove l’egemonia storica di Disney e Pixar sembra definitivamente incrinata. La gara si presenta come un campo di battaglia aperto a produzioni internazionali, con candidati provenienti da Francia, Corea del Sud e Lituania che sfidano i colossi americani. I cinque film in corsa rappresentano un mosaico stilistico che va dal poliziesco urbano al sogno onirico, dimostrando come l’animazione abbia superato i confini dei grandi studi commerciali per abbracciare linguaggi più intimi e sperimentali. Il dibattito non ruota più solo sugli incassi record, ma sulla capacità artistica di raccontare storie attraverso tecniche grafiche inedite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

