Ortona ospita il Campionato Gold | 300 atlete in gara

Il Palazzetto dello Sport di Ortona accoglierà tra venerdì 13 e domenica 15 marzo 2026 la Zona Tecnica del Campionato Individuale Gold di Specialità, evento federale che riunirà le migliori atlete del Centro e Sud Italia. La società Gymnica Anthea organizza la manifestazione con il patrocinio comunale, portando in città circa trecento partecipanti tra ginnaste, tecnici e familiari per un appuntamento di alto livello sportivo. L'evento si colloca nel cuore della provincia di Chieti, dove lo sport diventa motore di aggregazione sociale e visibilità territoriale. Con temperature previste intorno ai 12 gradi e cielo sereno, il fine... 🔗 Leggi su Ameve.eu

