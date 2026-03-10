Ortona | cerca voci e portatori per i riti del 2026

Ortona ha avviato una chiamata alla comunità per partecipare ai riti della Settimana Santa del 2026. L’associazione Passio Christi, guidata da Rodolfo Scoccimarra, cerca persone per cantare nel coro e portare i simulacri durante le processioni che si svolgeranno tra marzo e aprile. La richiesta è rivolta a chi desidera contribuire all’organizzazione degli eventi religiosi.

Ortona si sta preparando per i riti della Settimana Santa con una chiamata aperta alla comunità. L'associazione Passio Christi, guidata da Rodolfo Scoccimarra, cerca voci per il coro e portatori dei simulacri per le processioni previste tra marzo e aprile 2026. Le prove del coro inizieranno mercoledì 11 marzo alle ore 19 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. La partecipazione è gratuita e aperta anche ai bambini, con l'obiettivo di tramandare una tradizione secolare. I grandi appuntamenti religiosi culmineranno venerdì 3 aprile con la processione del Cristo Morto e della Vergine Addolorata. Il calendario liturgico e gli eventi musicali. La programmazione ufficiale prenderà avvio domenica 29 marzo con il concerto dedicato alla Domenica delle Palme.