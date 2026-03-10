Orsi avverte | Derby perso meritatamente Sette punti sono tanti ma l’Inter non può stare serena per questo motivo

Fernando Orsi ha commentato in esclusiva ai microfoni di Calcionews24 la sconfitta dell’Inter nel derby contro il Milan. Secondo l’ex allenatore, la squadra ha perso meritatamente, e sette punti di distanza sono considerati molti. Orsi ha aggiunto che, nonostante la situazione, l’Inter non può sentirsi tranquilla per questo risultato.

Inter News 24 Fernando Orsi, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calcionews24, ha analizzato il momento dell’Inter dopo il derby perso con il Milan. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calcionews24, Fernando Orsi, ex portiere della Lazio e oggi noto commentatore televisivo, ha analizzato diversi temi del calcio italiano: dalla lotta scudetto riaperta dal derby di Milano fino alla corsa per la Champions League, passando per la situazione della Lazio e della Juventus. L’ultimo turno di Serie A ha visto la vittoria del Milan nel derby contro l’Inter. La squadra di Allegri ha realmente riaperto la corsa al titolo o i nerazzurri possono comunque gestire il finale di stagione con serenità? « L’Inter serena non può stare sicuramente perchè poi se hai degli inciampi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Orsi avverte: «Derby perso meritatamente. Sette punti sono tanti, ma l’Inter non può stare serena per questo motivo» Articoli correlati Derby, Rabiot sullo Scudetto: “7 punti sono tanti, ma vediamo…”Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A... Leggi anche: Bisseck: “Scudetto? Sette punti sono un buon vantaggio. Sul derby …” | Pm