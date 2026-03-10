Orlando a Guglionesi | industria in crisi e il No

A Guglionesi il 13 marzo 2026 si svolgerà un incontro pubblico che coinvolge temi come la crisi industriale e le scelte costituzionali. L’evento rappresenta un momento di confronto tra le parti interessate, attirando l’attenzione sulla situazione economica e politica del territorio molisano. La discussione si concentra su questioni che riguardano direttamente la comunità locale e le sue prospettive future.

Un appuntamento che rischia di diventare il barometro della resistenza molisana si terrà a Guglionesi, dove la crisi industriale e le scelte costituzionali si intrecciano in un incontro pubblico fissato per il 13 marzo 2026. L'onorevole Andrea Orlando sarà il protagonista assoluto di una serata organizzata dai circoli del Partito Democratico di Termoli e Guglionesi, con l'obiettivo di chiarire le ragioni del "No al referendum. La giornalista Francesca D'Anversa modererà i lavori presso la Casa del Fanciullo, alle ore 18, trasformando quel luogo in un punto di raccolta