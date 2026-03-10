Orientamento e lavoro | attivi gli Infopoint per i giovani tra Sant’Agata e Acquedolci

È stato ufficialmente sottoscritto venerdì 6 marzo al Castello Gallego di Sant'Agata di Militello il Protocollo d'Intesa per l'attivazione di Infopoint dedicati all'orientamento dei giovani. L'accordo coinvolge il Centro per l'Impiego di Sant'Agata di Militello, la Caritas Diocesana di Patti (Progetto Policoro – Punto Locale Eurodesk), l'Istituto Tecnico I.T.I. Torricelli – G. Tomasi di Lampedusa e gli Assessorati alle Politiche Giovanili dei Comuni di Acquedolci, Frazzanò, Longi, Mirto e Sant'Agata di Militello. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Acquedolci, ha l'obiettivo di costruire una rete territoriale per le politiche giovanili, promuovere i servizi del Centro per l'Impiego e diffondere le opportunità di mobilità internazionale attraverso programmi come EURES, Erasmus+ e il Corpo Europeo di Solidarietà.