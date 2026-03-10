In Aula, le opposizioni hanno chiesto che Bartolozzi non possa rimanere, coinvolgendo il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Partito Democratico e Italia Viva. Queste forze politiche hanno espresso la loro posizione riguardo alla presenza di Bartolozzi, chiedendo un'azione immediata per la sua esclusione. La discussione si è concentrata sulla richiesta di rimuoverlo dalla posizione attuale.

Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Partito democratico e Italia viva hanno chiesto alla Camera che il ministro della Giustizia Carlo Nordio riferisca sul caso Bartolozzi, la sua capo di gabinetto che in un’intervista tv ha invitato a votare sì al referendum per «toglierci di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione». «Parole eversive che non si possono minimizzare», ha detto Valentina D’Orso del M5s chiedendo un intervento del Guardasigilli. Giusi Bartolozzi (Ansa). Le opposizioni: «Come può il governo girarsi dall’altra parte?». Anche Angelo Bonelli di Avs ha chiesto «un’informativa urgente di Nordio perché le dichiarazioni del suo capo di gabinetto sono indecenti, inaudite». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Opposizioni contro Nordio in Aula: «Bartolozzi non può restare»

Articoli correlati

Leggi anche: Attacco a Nordio, tutti contro la Bartolozzi

Leggi anche: Referendum, Nordio alla Camera attacca le opposizioni: “Sulla riforma petulanti litanie”. Proteste in Aula

Contenuti utili per approfondire Opposizioni contro Nordio in Aula...

Temi più discussi: Giustizia, il ministro Nordio: Processi più brevi con la riforma. L'opposizione: Bugie; Col sì ci togliamo di mezzo la magistratura: bufera sulla capa di gabinetto di Nordio. Chieste le dimissioni; Referendum Giustizia, le opposizioni: Meloni ha paura che vinca il no; Lettera di Marina Berlusconi, l’opposizione: dica a Palazzo Chigi di usare la testa e non la pancia.

Giustizia, opposizioni contro Nordio: Bartolozzi magistrato fuori ruolo, deve dimettersi. E chiedono che il ministro riferisca sul casoS'infiamma il dibattito politico dopo le parole pronunciate dal Capo di Gabinetto del ministro della Giustizia Giusi Bartolozzi. Ieri in un dibattito su ... affaritaliani.it

Caso Bartolozzi, 'niente scuse pubbliche'. Le opposizioni: 'Nordio venga in Aula'Da parte di Giusi Bartolozzi, al momento, non sono in arrivo scuse pubbliche, e verrà gestito internamente il caso nato dopo le parole con cui la capo di gabinetto del ministro della Giustizia ha ... ansa.it

Referendum giustizia, le opposizioni chiedono le dimissioni di Giusi Bartolozzi dopo le sue parole sulla magistratura "plotone d'esecuzione". Anm: "Toni inaccettabili contro magistrati ma non rispondiamo ad attacchi". x.com

Ieri Giuseppe Conte ha telefonato a tutti i leader delle opposizioni – tranne Carlo Calenda – per chiedere di costruire una risoluzione comune per le comunicazioni al Parlamento di Giorgia Meloni, con al centro un passaggio sull’Ucraina. Di Luca De Carolis - facebook.com facebook