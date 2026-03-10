È stata resa operativa una nuova risonanza magnetica da 1,5 tesla presso la struttura sanitaria di Città di Castello, arrivata il 3 febbraio scorso. La Usl ha comunicato che l’apparecchio garantirà ai pazienti un maggior comfort durante le visite e tempi di esecuzione più brevi rispetto alle tecnologie precedenti. La nuova apparecchiatura rappresenta un aggiornamento importante per il reparto diagnostico.

La Usl promette "maggiore comfort per i pazienti e tempi di esecuzione ridotti" con l‘entrata in funzione della nuova risonanza magnetica da 1,5 tesla di ultima generazione che era arrivata a Città di Castello il 3 febbraio scorso. "È un passo avanti importante nel potenziamento della dotazione tecnologica". L’operazione ha richiesto un investimento complessivo di circa un milione di euro, finanziato attraverso le risorse del Pnrr e si inserisce in un più ampio programma aziendale di rinnovo che ha previsto l’installazione di 14 grandi apparecchiature per un importo totale di 6 milioni 500 mila euro. Questo sforzo economico vuole "ridurre l’obsolescenza del parco macchine, garantendo ai cittadini servizi più efficienti e allineati agli standard tecnologici avanzati". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Operativa la nuova risonanza magnetica. La Usl: "Più comfort e tempi più brevi"

