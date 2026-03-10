Operata d' urgenza 75enne muore al Villa Scassi | aperta un' inchiesta

Da giorni lamentava forti dolori, vomito e giramenti di testa. Per questo una donna di 75 anni è stata ricoverata all'ospedale Villa Scassi, dove, dopo una serie di accertamenti è stata operata d'urgenza per un'occlusione intestinale, ma pochi giorni dopo l'intervento, che sembrava essere riuscito, l'anziana è morta e ora la figlia, che ha presentato un esposto alla procura della Repubblica, vuole capire che cosa abbia portato via sua madre in così poco tempo. La pm Valentina Grosso, titolare del fascicolo, ha disposto l'autopsia sul suo corpo per approfondire il caso e decidere se iscrivere o meno il personale sanitario nel registro degli indagati.