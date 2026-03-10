Operai con attestati falsi di formazione | chiusa azienda tessile a Magione

Un'azienda tessile di Magione è stata chiusa dai Carabinieri dopo aver scoperto che numerosi operai avevano attestati di formazione falsi. Durante il blitz, sono state riscontrate irregolarità legate alla sicurezza sul lavoro e alla documentazione dei dipendenti. L'intervento ha portato alla sospensione delle attività dell'impresa fino a ulteriori verifiche. La scoperta ha coinvolto diverse persone impiegate nell'azienda.

Magione, 10 marzo 2026 - Blitz dei Carabinieri in un'azienda tessile di Magione, dove sono state riscontrate diverse irregolarità in materia di sicurezza del lavoro. Nel corso dei controlli, gli ispettori hanno denunciato la titolare, di nazionalità cinese, che alle autorità avrebbe mostrato falsi certificati di formazione degli operai. Alle operazioni hanno partecipato anche dei mediatori culturali, perché all'interno del laboratorio, gli operai impiegati, complessivamente otto, erano prevalentemente di nazionalità cinese ed è stato necessario l'impiego degli interpreti. Le irregolarità. Dall'ispezione - riferiscono dall'ispettorato - è emerso che il personale che utilizzava macchinari specifici non aveva seguito la formazione prevista, e l'azienda è risultata priva del responsabile del servizio di protezione e prevenzione".