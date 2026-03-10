OpenAI ha avviato una collaborazione con il Dipartimento della Difesa statunitense, portando l’intelligenza artificiale a essere impiegata in ambito militare. Questa partnership ha suscitato reazioni tra gli utenti, molti dei quali hanno deciso di abbandonare i servizi di OpenAI. La notizia ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le evoluzioni del settore tecnologico e della sicurezza nazionale.

La collaborazione tra OpenAI e il Dipartimento della Difesa statunitense segna un punto di svolta nella storia dell’intelligenza artificiale. L’accordo, annunciato da Sam Altman, prevede l’implementazione dei modelli all’interno delle reti classificate militari, con precise clausole etiche sulla sorveglianza e sulle armi autonome. In seguito alla notizia, si registra un crollo improvviso della fiducia degli utenti verso ChatGPT, con un aumento massiccio delle disinstallazioni e una crescita parallela dei download per l’applicazione concorrente Claude. La reazione del pubblico trasforma la scelta tecnica in un referendum digitale immediato. L’ingresso nell’area militare classificata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OpenAI e Pentagono: l’AI diventa arma, gli utenti fuggono

Articoli correlati

DuckDuckGo: Duck.ai si fa sentire con la chat vocale AI, privacy e OpenAI al servizio degli utenti.DuckDuckGo ha introdotto la chat vocale basata sull'intelligenza artificiale sulla sua piattaforma Duck.

OpenAI ci ha ripensato: dopo le critiche, Altman modifica gli accordi con il PentagonoIl CEO di OpenAI ha pubblicato su X un lungo post dove ha annunciato una parziale revisione degli accordi con il Dipartimento di Difesa USA.

Approfondimenti e contenuti su OpenAI e Pentagono l'AI diventa arma...

Temi più discussi: OpenAI cambia l’accordo col Pentagono dopo il passo indietro di Anthropic; AI militare: il Pentagono caccia Anthropic e sceglie OpenAI; OpenAI modifica il contratto col Pentagono per l'uso militare dell'IA; L'accordo tra il Pentagono e OpenAI: si dimette una manager dell'azienda.

OpenAI e Pentagono, i dipendenti non hanno preso bene il controverso accordoL'intesa tra la società e il dipartimento della Difesa non sembra aver convinto il personale, e ha già portato alle dimissioni della responsabile della robotica ... wired.it

L'accordo tra il Pentagono e OpenAI: si dimette una manager dell'azienda«Serviva più riflessione è questione di principio», ha spiegato Caitlin Kalinowski, la responsabile del dipartimento di robotica di OpenAI, per ... avvenire.it

Carlo Calenda. . Ho cancellato ChatGPT. E l’ho fatto per scelta politica. OpenAI ha scelto da che parte stare: da quella dell’abuso di potere, della sorveglianza indiscriminata, dall’utilizzo dei dati senza controllo. Dalla parte di Trump. E infatti chi provava a difen - facebook.com facebook

OpenAI’da Pentagon istifasi, yörünge savunmasi x.com