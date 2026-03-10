Open VAR svelato l'audio di Doveri sul fallo di mano di Ricci in Milan-Inter | è tutto velocissimo

È stato diffuso l’audio della comunicazione tra il direttore di gara e gli assistenti durante il derby tra Milan e Inter, riguardante il fallo di mano di Ricci. La registrazione rivela come il dialogo si sia svolto in modo molto rapido, evidenziando la spontaneità delle decisioni prese in quel momento. Questa comunicazione ha suscitato discussioni tra gli appassionati e gli esperti di calcio.