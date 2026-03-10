Nella 28esima giornata di Serie A, Open Var ha ospitato Mauro Tonolini, ex arbitro, che ha presentato il punto di vista dell’AIA sui diversi episodi arbitrali. Durante la trasmissione, sono stati analizzati i principali casi di decisioni contestate e le interpretazioni ufficiali dell’associazione. L’intervento ha fornito un quadro sulle valutazioni ufficiali riguardo a situazioni chiave durante le partite.

Ad Open Var l’ex arbitro Mauro Tonolini espone il punto di vista dell’AIA sui casi della 28esima giornata di Serie A. Anche questa volta non mancano le polemiche su casi arbitrali controversi. In questa settimana a far discutere sono stati, ancora, i tocchi di mano. Una delle “casistiche più complesse da valutare” secondo l’ex arbitro. Open Var, Lecce-Cremonese: Gaby Jean-Sanabria. La trasmissione inizia con la coda polemica dello scontro salvezza tra Lecce e Cremonese. L’arbitro è Sozza, al Var ci sono Di Paolo e Fourneau. L’analisi di Tonolini parte dall’episodio contestato dalla Cremonese: un contatto tra Sanabria e Gaby Jean. “Buono, buono, non c’è niente”, dice Sozza in presa diretta. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Open Var, i casi arbitrali della 28esima giornata

