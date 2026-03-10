Online il Bando di selezione per il Servizio Civile Universale

È stato pubblicato online il bando di selezione per il Servizio Civile Universale. Arci Servizio Civile Arezzo offre a giovani tra i 18 e i 28 anni la possibilità di partecipare a un progetto di volontariato che mira a promuovere un cambiamento sociale. La candidatura può essere presentata da chi desidera impegnarsi in attività di utilità sociale.

  Arci Servizio Civile Arezzo propone un’opportunità imperdibile per i giovani tra i 18 e i 28 anni, desideros3 di mettersi in gioco e contribuire a un cambiamento sociale concreto. Sono disponibili 48 posti suddivisi in vari progetti che abbracciano temi di grande rilevanza sociale, tra cui: Inclusione sociale e interculturale: percorsi dedicati all’integrazione di persone migranti e all’inclusione di categorie vulnerabili.. Supporto all’autonomia nella disabilità: iniziative a sostegno di persone con disabilità per favorire una vita autonoma e dignitosa.. Sostegno all’infanzia e all’adolescenza: attività educative e ricreative nei nidi e nei centri per minori. 🔗 Leggi su Lortica.it

