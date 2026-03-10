Ondata di furti in tutta la valle | interi paesi in balia dei ladri l' alert dei Comuni

In tutta la valle si susseguono recenti episodi di furto che hanno interessato vari paesi, portando le amministrazioni comunali a emettere avvisi ufficiali per avvertire i cittadini. La serie di furti si concentra su diverse zone della Valcamonica, creando preoccupazione tra la popolazione e spingendo le autorità a intervenire con comunicazioni pubbliche. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine.

Le raccomandazioni: "Chiudete porte e finestre". Negli ultimi giorni segnalazioni di furti a Bienno e Breno Allarme furti in Valcamonica. Una vera e propria "ondata" che in questi ultimi giorni avrebbe coinvolto diversi paesi: motivo per cui le stesse amministrazioni comunali hanno diramato vari alert ufficiali per mettere in guardia la popolazione. Così il Comune di Bienno: "Purtroppo negli ultimi giorni il nostro paese è stato interessato da alcuni furti in abitazione. Invitiamo tutti i cittadini a prestare attenzione e a segnalare alle forze dell'ordine qualsiasi movimento o situazione sospetta, anche se può sembrare irrilevante. Ogni segnalazione può essere utile per permettere le opportune verifiche". 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

