Omicidio Mario Ruoso l’autopsia Otto colpi alla testa fatali | Il cervello uscito dal cranio

L’autopsia sull’imprenditore 87enne ucciso mercoledì 4 marzo 2026 ha confermato che la vittima è stata colpita da otto fendenti alla testa. I colpi sono risultati fatali e hanno causato la fuoriuscita del cervello dal cranio. L’indagine si concentra sulla ricostruzione della dinamica dell’aggressione, avvenuta mentre l’uomo stava uscendo di casa. Nessuna altra informazione sulle eventuali responsabilità è stata ancora resa nota.

L'autopsia ha chiarito le cause della morte di Mario Ruoso, l'imprenditore 87enne patron di TelePordenone, ucciso mercoledì 4 marzo 2026 mentre usciva dalla propria abitazione. Secondo l'esame autoptico, l'uomo è stato colpito otto volte alla testa con estrema violenza. I colpi avrebbero provocato gravi fratture craniche, risultate fatali. L'autopsia è stata eseguita nel pomeriggio di martedì 10 marzo dal medico legale incaricato dalla Procura di Pordenone, Antonello Cirnelli. All'esame hanno partecipato anche il perito della difesa Giovanni Del Ben e l'avvocato Giorgio Mazzuccato. La confessione dell'ex dipendente. L'indagine ha confermato quanto già emerso dalla confessione di Loriano Bedin, 67 anni, ex dipendente dell'imprenditore. Il Gip del Tribunale di Pordenone ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere nei confronti di Loriano Bedin, 67 anni, reo confesso dell'omicidio dell'imprenditore Mario Ruoso, 87 anni, storico patron dell'emittente TelePordenone.