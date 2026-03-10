Omicidio di Irene Margherito le testimonianze discordanti di compagno e figlio

Durante l'udienza sulla morte di Irene Margherito, il compagno e il figlio hanno fornito testimonianze divergenti. Cosimo Franco Acquaviva ha riferito che i rapporti familiari erano buoni, anche se spesso si verificavano contrasti tra madre e figlio, e lui interveniva per calmare gli animi. La donna è stata trovata morta sulla complanare della strada statale 7.

Il processo per il caso della donna uccisa sulla complanare nel maggio 2024, al culmine di anni di tensione. Franco Acquaviva: "Senza di lei la mia vita è completamente vuota". Subito dopo tocca al ragazzo: "Non sapevo che lo zio avesse portato la pistola" BRINDISI - "I rapporti con i parenti, per quello che vedevo io, erano buoni, ma spesso c'erano contrasti tra madre e figlio, io intervenivo per mettere la pace" dice Cosimo Franco Acquaviva in aula, parlando del contesto famigliare di Irene Margherito, la donna uccisa sulla complanare della ss 7 il 26 maggio 2024, a causa di un colpo di pistola alla testa. A sparare, il cognato di lei, il 57enne Adamo Sardella, presente in aula, tuttora recluso in carcere.