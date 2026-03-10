Nella mattina di lunedì 9 marzo 2026, la comunità di Olgiate Olona si è radunata nella chiesa dei santi Stefano e Lorenzo per rendere omaggio a Rosalba Colombo, scomparsa all’età di 83 anni. La funzione religiosa ha visto la partecipazione di molti cittadini, amici e familiari che hanno voluto ricordare la donna, nota per il suo impegno nel territorio. La cerimonia si è svolta in un clima di raccoglimento.

Nella mattina di lunedì 9 marzo 2026, la comunità di Olgiate Olona si è riunita nella chiesa dei santi Stefano e Lorenzo per salutare Rosalba Colombo, scomparsa all'età di 83 anni. La cerimonia funebre ha la presenza massiccia del marito Artemio Paletti, presidente emerito della Pro loco locale, circondato dai tre nipoti e da una folla compatta che includeva autorità comunali, forze dell'ordine e semplici cittadini. I figli Paola e Paolo hanno letto un messaggio di commozione in cui ringraziavano la madre per aver insegnato loro a non guardare indietro e ad agire per il bene degli altri, definendola una presenza granitica e integerrima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olgiate Olona piange Rosalba Colombo: un esempio di impegno

Articoli correlati

Centro Arte Danza Olgiate Olona: vent’anni di arte e movimento per una comunità che danza il futuroDomenica 8 febbraio, alle ore 20:15, Olgiate Olona si trasforma in una grande sala da ballo vivente.

VIDEO/ Alto Calore ricorda Ciarcia, esempio di impegnoTempo di lettura: 4 minutiGiornata di profonda commozione nella sede dell’Alto Calore Servizi di Corso Europa, dove si è tenuta la commemorazione di...

Contenuti utili per approfondire Olgiate Olona

Ci hai insegnato ad agire per gli altri, il saluto commosso di Olgiate Olona a Rosalba ColomboLunedì 9 marzo si sono tenuti i funerali di Rosalba Colombo, 83enne moglie del presidente emerito di Pro loco Olgiate Olona Artemio Paletti. Tutta Olgiate Olona si è stretta a lui e alla sua famiglia ... varesenews.it

Valle Olona per la tua salute: il 5 marzo tappa a Olgiate OlonaDalle 9 alle 16 nella Sala Polifunzionale Gregorio Palma, consulenze fisioterapiche, infermieri di famiglia, dietista e igienista dentale. «Avvicinare le cure ai cittadini è doveroso», sottolinea John ... varesenoi.it