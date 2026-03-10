Oggi il governo discute in Consiglio dei ministri la proposta di riduzione delle accise, con il ministro che afferma che l’Unione europea non riconosce l’urgenza di intervenire. Secondo il ministro, sono necessarie misure straordinarie simili a quelle adottate durante il conflitto in Ucraina, poiché l’instabilità energetica minaccia la sicurezza economica del paese.

L’ipotesi più probabile è che si stia lavorando ad un pacchetto ampio per sterilizzare l’emergenza prezzi dovuta all’attacco all’Iran. Quindi non solo accise mobile come già annunciato dal premier Giorgia Meloni. Su questo l’esecutivo è al lavoro da giorni. Ieri al Mimit il ministro Adolfo Urso ha convocato una cabina di regia urgente della Commissione allerta rapida con il ministero dell’Economia e delle finanze, il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, la Guardia di Finanza, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Dis) della presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Oggi il «taglia accise» sbarca in cdm. Giorgetti: l’Ue non vede l’emergenza

Articoli correlati

Accise, al ministro Giorgetti (e a Meloni) non spiace l’idea di Schlein: «L’extragettito Iva per abbassare le accise sui carburanti» – Il video«La proposta Schlein sui carburanti? È una norma che abbiamo introdotto noi già dal 2023, vedremo di adattarla.

Accise, al ministro Giorgetti non spiace l’idea di Elly Schlein: «L’extragettito Iva usiamolo per abbassare le accise sui carburanti» – Il video«La proposta Schlein sui carburanti? È una norma che abbiamo introdotto noi già dal 2023, vedremo di adattarla.

Contenuti utili per approfondire Oggi il taglia accise sbarca in cdm...

Temi più discussi: Benzina e diesel, come funzionano le accise mobili per ridurre il prezzo dei carburanti; Caro carburanti: Meloni attende, ma il governo potrebbe già tagliare le accise; Quanto costerebbero i carburanti (e il pieno) col taglio delle accise; Governo: in arrivo il taglio delle accise per benzina e diesel.

Taglio delle accise sui carburanti: quanto costerebbe ora fare il pienoIl prezzo di benzina e diesel in Italia è da anni al centro del dibattito politico ed economico. Una delle voci più contestate è quella delle accise sui ... ilsipontino.net

Carburante, pressing su governo per taglio immediato accise ma serve dl in CdmL'esecutivo ha aperto all'ipotesi alla luce dell'impennata dei prezzi del greggio per la guerra contro l'Iran Pressing delle associazioni dei consumatori, Codacons in testa, per il taglio immediato de ... adnkronos.com

Tanti, tantissimi auguri all'attrice Sharon Stone, che oggi, 10 marzo 2026, compie 68 anni. Dei Pesci, ecco qui l'Oroscopo del mese per il suo e per tutti gli altri segni: https://www.vanityfair.it/article/oroscopo-marzo-fortuna-segnoutm_source=facebook&utm_m - facebook.com facebook

La prima pagina del Corriere di Bologna in edicola oggi. Buona giornata x.com