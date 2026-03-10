Offese al giornalista durante il consiglio sindaco e vice assolti

Durante il consiglio comunale, sono state rivolte alcune offese a un giornalista presente in aula. Il sindaco di Cesa e il suo vice sono stati coinvolti nel procedimento giudiziario, ma sono stati assolti dall’accusa di diffamazione. La vicenda si è conclusa con il loro proscioglimento, senza ulteriori conseguenze legali.

Il sindaco di Cesa Enzo Guida e il vice sindaco Giusy Guarino sono stati assolti dall'accusa di diffamazione. Il giudice Santaniello del Tribunale di Napoli Nord ha pronunciato, nel pomeriggio, il dispositivo assolvendo gli amministratori pubblici perchè il fatto non sussiste. La vicenda risale al 2023 ed è relativa alla seduta consiliare in cui furono dichiarati decaduti i consiglieri di minoranza. A seguito degli interventi in aula, sia del sindaco sia del vice sindaco, il giornalista Mario De Michele presentò denuncia querela per diffamazione, sostenendo che le frasi pronunciate dai due politici avessero avuto un contenuto lesivo nei suoi riguardi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Inchiesta sul Comune di Arpaia: assolti sindaco e vice, 58enne prosciolto per prescrizioneTempo di lettura: 2 minutiSi chiude in Appello una delle più note e complesse vicende giudiziarie che negli anni scorsi ha interessato il Comune di...

Gravi lesioni al neonato durante il parto, assolti cinque medici: "Fatto imprevedibile"Assoluzione per i cinque medici finiti a processo per le gravi conseguenze riportate da un neonato dopo un parto avvenuto all’ospedale di Agrigento...

Aggiornamenti e notizie su Offese al giornalista durante il...

Discussioni sull' argomento Se le critiche a Sal Da Vinci diventeranno offese, valuteremo vie legali, l'avvocato Carlo Claps risponde alla bufera nata dopo Sanremo; Kouassi Francis Amon, chi è il guardalinee 30enne insultato in campo dai due anziani; Offese contro Sal Da Vinci e Napoli, c'è l'esposto per discriminazione territoriale; Verona-Napoli, aggressione verbale ai giornalisti napoletani in tribuna stampa! | VIDEO.

Con il tempo si impara che molte offese nascono dal tormento di chi le lancia. A volte è invidia; altre, il rancore di chi non ottiene da noi qualunque altra cosa piu. Le persone di pace vivono e lasciano vivere; gli animi tormentati, invece, proiettano sugli altri l’inf - facebook.com facebook

Offese choc, #Montanari non si scusa e #LaRussa lo querela x.com