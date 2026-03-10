Emma Stone, attrice vincitrice di due Oscar, ha recentemente condiviso di usare l’ashwagandha per ridurre lo stress e di aver messo su sette chili di muscoli per un nuovo film. In un’intervista, ha descritto come il suo odore ricordi una focaccia e ha affermato di trovare il suo aspetto sexy. La Stone è ora protagonista del film “Bugonia” diretto da Yorgos Lanthimos.

Dopo due Oscar vinti per La La Land e Poor Things, Emma Stone torna protagonista della stagione dei premi con Bugonia, diretto da Yorgos Lanthimos. L’attrice è candidata agli Academy Awards 2026 sia come miglior attrice protagonista sia come produttrice del miglior film. Se sul grande schermo convince con interpretazioni intense, fuori dal set Stone continua a incuriosire anche per il suo approccio al benessere. L’attrice ha più volte chiarito di non seguire diete drastiche: preferisce un equilibrio fatto di alimentazione consapevole, movimento e ascolto del proprio corpo. Ma, oltre alla carriera, Stone continua a far parlare di sé anche per l’ approccio equilibrato al benessere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Odoro come una focaccia, è davvero sexy. Uso l’ashwagandha come antistress, ho dovuto mettere su 7 chili di muscoli per un film”: parla Emma Stone

