Durante il Ramadan, i fedeli musulmani evitano di bere acqua durante le ore diurne, seguendo una delle principali restrizioni del mese sacro. Questa pratica, che coinvolge milioni di persone, si svolge ogni anno e riguarda chi osserva il digiuno dall’alba al tramonto. L’astensione dall’acqua è parte integrante delle regole religiose che definiscono il periodo di Ramadan.

Durante il mese sacro dell’islam, una delle restrizioni per i fedeli è l’astenersi dal bere acqua nelle ore diurne. Ma tale pratica non è esente da rischi: l’organismo si disidrata, causando seri danni psicofisici, fino a episodi limite di aumento della violenza. In occasione dell’8 marzo Non una di meno intona cori da anni Settanta, precisando che le sedi dei pro life vanno incendiate «con loro dentro, sennò è troppo poco». Sono innumerevoli gli articoli su PubMed che testimoniano i danni, anche se in effetti basterebbero un buon libro di fisiologia e di patologia medica per chiarire il problema. La disidratazione rappresenta una condizione clinica determinata da un bilancio idrico negativo in cui la perdita di acqua supera l’introito. 🔗 Leggi su Laverita.info

