Oak Park River Forest High School Concert

Domenica 29 marzo si terrà un concerto presso la Galleria delle Conchiglie di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta. L’evento vede protagonisti gli studenti dell’Oak Park River Forest, diretti dal maestro Anthony Svejda. La serata si svolgerà nello spazio della Fondazione G.E. Ghirardi e sarà aperta al pubblico. L’ingresso è previsto per tutti gli interessati.

Ti aspettiamo domenica 29 marzo nella Galleria delle Conchiglie di Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi a Piazzola sul Brenta (Padova) per questo Concerto con gli studenti dell'Oak Park River Forest diretti da Anthony Svejda. Accoglienza alle ore 20.15. Saluti di benvenuto Dino Cavinato - Direttore Fondazione G.E. Ghirardi E.T.S. Concerto alle ore 20.30. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti, non è prevista la prenotazione. Il corso "Oak Park and River Forest High School Band" è composto da studenti selezionati da tre dei cinque ensemble curriculari dell'Istitutp: la Symphonic Band, la Wind Symphony e il Wind Ensemble.