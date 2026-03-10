Nuovo sciopero alla Fiege Logistics | No al trasferimento

I lavoratori di Fiege Logistics a Lainate sono scesi di nuovo in piazza per uno sciopero contro il trasferimento annunciato dall'azienda. Dentro l’incontro tra la direzione e i sindacati si sono svolte discussioni, mentre all’esterno si sono radunati i dipendenti che manifestano contro questa decisione. È la seconda giornata di mobilitazione consecutiva, con i lavoratori che hanno deciso di far sentire la loro voce.

Dentro l'incontro tra direzione aziendale e sindacati. Fuori la protesta dei lavoratori. Seconda giornata di mobilitazione ieri mattina alla Fiege Logistics di Lainate. Un gruppo di dipendenti ha incrociato le braccia e manifestato davanti al capannone di via Fangio, nell'area dell'ex Alfa Romeo, per ribadire la propria contrarietà alla chiusura del magazzino e il trasferimento dell'attività a Stradella, in provincia di Pavia. "A distanza di due settimane dal primo sciopero non abbiamo ancora ricevuto certezze sul futuro occupazione dei 60 lavoratori – dichiara Gino Orsini rappresentante sindacale del Si. Cobas – per questo abbiamo voluto ribadire la nostra rabbia e chiedere quali sono le proposte della Fiege per evitare che i lavoratori finiscano in mezzo alla strada.