Nuovo capo ricostruzione | Cipriano guida i comuni colpiti

Nel centro Italia, nel 2016, un terremoto ha provocato ingenti danni e un intervento di ricostruzione è stato avviato. Questa mattina, è stato annunciato che Cipriano è stato nominato come nuovo responsabile della ricostruzione, con il compito di coordinare gli interventi nei comuni colpiti dal sisma. La sua nomina rappresenta un passaggio chiave nel processo di ripresa di quelle aree.

Nel cuore del cratere sismico che ha scosso il centro Italia nel 2016, una nuova figura assume la guida della ricostruzione. Giancarlo Cipriano è stato nominato Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio con decorrenza dal 1° marzo 2026. Questa nomina, ufficializzata tramite decreto del Presidente della Regione pubblicato sul Bollettino Ufficiale in data 3 marzo 2026, segna un passaggio cruciale per i comuni colpiti come Accumoli, Amatrice e Antrodoco. L'incarico prevede una retribuzione lorda annua stabilita a 160.188,60 euro, oltre alla componente di risultato, nei limiti delle normative regionali vigenti.