Nuovo allarme smog misure emergenziali a Parma in vigore fino a domani

A Parma sono state adottate misure emergenziali contro lo smog, valide fino a domani. Le restrizioni si applicano alle città di pianura nelle province di Piacenza, Reggio Emilia e Modena, e sono state messe in atto per limitare la concentrazione di sostanze inquinanti nell’aria. La decisione è stata presa in seguito a livelli di inquinamento superiori ai limiti consentiti.

Proseguono le misure emergenziali per la qualità dell'aria nei comuni di pianura delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Rientra invece l'allerta nelle province di Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 5) nei comuni sopra i 30.000 abitanti e gli altri provvedimenti emergenziali rimarranno attivi nei comuni di pianura delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena fino a mercoledì 11 marzo 2026 incluso, giorno di controllo e di emissione del nuovo Bollettino.