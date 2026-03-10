Nuovi leggii interattivi per Tempio Ossario e Monumento alla Resistenza

Questa mattina in piazzale XXVI Luglio sono stati inaugurati nuovi leggii interattivi dedicati al Tempio Ossario e al Monumento alla Resistenza. Questi strumenti esplicativi sono stati posizionati per fornire informazioni dettagliate sulla storia e l’architettura dei due monumenti che si trovano nel centro di Udine. L’obiettivo è offrire ai visitatori un modo più accessibile per conoscere il patrimonio locale.

Sono stati inaugurati questa mattina in piazzale XXVI Luglio i nuovi leggii esplicativi dedicati a due monumenti, come il tempio Ossario e il Monumento alla Resistenza, che caratterizzano la storia e il patrimonio culturale e architettonico di Udine. I nuovi supporti informativi, realizzati e collocati dal Comune di Udine e dall'Anpi, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti e la parrocchia di San Nicolò Vescovo, riportano le principali informazioni di carattere turistico e culturale utili a raccontare e contestualizzare i due siti di interesse presenti, entrambi peraltro legati alla famiglia Valle: il Tempio Ossario, progettato dall'architetto Provino Valle, e il Monumento alla Resistenza, ideato da Gino Valle.