nuovi lavori a scuola parchi e ciclabili

La sindaca di Cattolica ha visitato la classe VA della primaria di Carpignola per discutere di nuovi interventi pubblici. Sono stati annunciati lavori in corso a scuola, parchi e percorsi ciclabili, destinati a migliorare gli spazi urbani. La visita si è concentrata sull'iniziativa di coinvolgimento della comunità locale, con particolare attenzione alle attività educative in atto.

La sindaca di Cattolica, Franca Foronchi, ha fatto visita alla classe VA della primaria di Carpignola. Gli alunni l’hanno intervistata sui progetti per la città e sul suo passato da insegnante. Come è venuta l’ispirazione di diventare sindaca? "La mia candidatura è stata casuale, mi è stata proposta ad una riunione. Prima facevo l’assessore". Com’è fare la sindaca? "Sono contenta. L’impegno è considerevole ma la cosa più importante è ascoltare le persone, anche se non sempre si ha la possibilità di accontentarle". Quali progetti sono previsti per Cattolica? "Sarà terminata la nuova scuola primaria di Repubblica, la vasca-mare che raccoglie l’acqua piovana per evitare allagamenti e l’inquinamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

