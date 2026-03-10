Nuove esplosioni a Teheran

A Teheran sono state udite nuove esplosioni nell'undicesimo giorno di attacchi aerei condotti da Israele e dagli Stati Uniti contro l'Iran. Le esplosioni sono state avvertite in diverse zone della capitale, senza che siano stati diffusi dettagli su eventuali danni o vittime. La situazione rimane tesa mentre si susseguono i raid nelle aree interessate.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Una nuova serie di esplosioni è stata udita a Teheran, nell'undicesimo giorno di attacchi aerei israeliani e statunitensi contro l'Iran. Le esplosioni si sono sentite nel nord e nell'ovest della capitale iraniana, già colpite da altre esplosioni in giornata. Gli obiettivi non sono stati immediatamente identificati. "Se l'Iran ha messo mine nello stretto di Hormuz, di cui non abbiamo segnalazioni, le rimuova immediatamente" altrimenti "le conseguenze militari daranno a livelli mai visti prima. Se le rimuove, invece, sarebbe un passo nella giusta direzione".

Iran, Teheran conferma morte Khamenei. Nuove esplosioni a Dubai, Doha e Manama(Adnkronos) – La tv di Stato iraniana ha confermato la morte dell'ayatollah Ali Khamenei nell'attacco di ieri condotto da Stato Uniti e Israele.

Khamenei è morto. Teheran conferma: 40 giorni di lutto. Ucciso anche il ministro della difesa Mousavi. L’Iran attacca Israele e basi Usa. Nuove esplosioni e paura a Dubai e DohaDonald Trump nella notte: “L’Iran minaccia una controffensiva feroce? Meglio che non lo facciano”.

Iran: esplosioni a Teheran e raid Usa-Israele al quinto giorno di guerra

Esplosioni a Teheran, nuovi raid iraniani sugli Emirati. Nuove esplosioni hanno colpito la capitale iraniana Teheran durante diversi raid congiunti di Stati Uniti e Israele. Gli attacchi hanno centrato un deposito di petrolio nell'area orientale della città

Iran, nuova ondata di attacchi su Teheran. L'esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato un'ondata di «attacchi su larga scala» su Teheran, la seconda della giornata. «Per la seconda volta oggi le Idf hanno avviato un'ampia ondata di at

Nuove esplosioni hanno colpito la capitale iraniana Teheran durante diversi raid congiunti di Stati Uniti e Israele. Gli attacchi hanno centrato un deposito di petrolio nell'area orientale della città sprigionando un incendio e facendo alzare un fumo denso in cielo

Nuove esplosioni hanno colpito la capitale iraniana Teheran durante diversi raid congiunti di Stati Uniti e Israele. Gli attacchi hanno centrato un deposito di petrolio nell'area orientale della città sprigionando un incendio e facendo alzare un fumo denso in cielo