Undici paesi del Medio Oriente hanno chiesto assistenza all’Ucraina per migliorare la difesa contro i droni iraniani. A questa richiesta si aggiungono anche paesi europei e gli Stati Uniti, che hanno deciso di intervenire. La collaborazione tra queste nazioni riguarda aspetti tecnici e strategici legati alla protezione dai veicoli aerei senza pilota. L’iniziativa coinvolge diversi attori internazionali e si focalizza su aspetti di sicurezza e difesa.

Il sostegno che Donald Trump si rifiuta di vedere. Il presidente americano ha di nuovo accusato Zelensky di non volere la pace. Kyiv non lo ascolta e va ad aiutare contro l'Iran I paesi del medio oriente che hanno chiesto aiuto all’Ucraina per imparare a proteggersi dai droni iraniani sono undici, ai quali si aggiungono i paesi europei e anche gli Stati Uniti. Per ora, gli esperti di Kyiv sono in viaggio verso la Giordania, dove parleranno con gli americani della protezione delle loro basi. Tutto è molto chiaro per gli ucraini e non ha bisogno di spiegazioni. Il ministro degli Esteri Andrii Sybiha ha spiegato su X come “la guerra contro il regime iraniano e la difesa dell’Ucraina dall’aggressione russa sono due teatri della stessa guerra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Numeri, princìpi e necessità dietro all’aiuto ucraino in medio oriente

