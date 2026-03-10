Nucleo attivo | 200 enzimi sfidano i dogmi della biologia

Una ricerca pubblicata su Nature Communications ha scoperto che all’interno del nucleo cellulare si trova un metabolismo attivo, sostenuto da circa 200 enzimi. Questa scoperta contraddice le convinzioni tradizionali sulla biologia delle cellule. Gli scienziati hanno analizzato la presenza e l’attività di questi enzimi, confermando che il nucleo non è solo un deposito di DNA, ma ospita processi metabolici complessi.

Una ricerca pubblicata su Nature Communications ha rivelato l'esistenza di un metabolismo attivo all'interno del nucleo cellulare, sfidando i dogmi della biologia tradizionale. Lo studio, condotto dal Centre for Genomic Regulation di Barcellona e guidato dalla dottoressa Sara Sdelci, ha identificato oltre 200 enzimi metabolici fisicamente legati alla cromatina. Questi enzimi non sono casualmente dispersi ma formano una sorta di mini metabolismo nucleare che dialoga direttamente con il DNA. La scoperta suggerisce che le cellule tumorali sfruttano questo meccanismo per sopravvivere, creando un'impronta metabolica specifica per ogni tipo di cancro, come evidenziato dalle differenze tra carcinoma mammario e polmonare.