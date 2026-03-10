Nucleare vertice internazionale a Parigi | secondo Macron è energia sicura

A Parigi si è tenuto un vertice internazionale sul nucleare con la partecipazione di circa dieci capi di Stato e di governo. Tra gli altri presenti, Ursula von der Leyen, il direttore generale dell'AIEA e il segretario generale dell'OCSE. L'evento si è svolto alla Seine Musicale e ha visto la presenza di rappresentanti di vari paesi e organizzazioni internazionali.

In vista del secondo vertice sul rilancio del nucleare civile, considerato una leva strategica per rafforzare la sovranità energetica, Emmanuel Macron ospita a Parigi circa quaranta rappresentanti di diversi Paesi. L'evento si svolge in un contesto internazionale segnato dalla guerra in Medio Oriente, che evidenzia la vulnerabilità delle economie fortemente dipendenti dai combustibili fossili. Alle 13:45, i ministri dell'energia del G7 si incontreranno nella capitale francese per discutere l'aumento dei prezzi del petrolio. Organizzato dalla Francia, che vanta 57 reattori ed è tra le principali potenze nel settore nucleare civile, il vertice accoglie delegazioni di quaranta Paesi e organizzazioni internazionali, inclusi Stati Uniti e Cina, protagonisti di spicco nella storia dell'energia nucleare.