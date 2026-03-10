Nel weekend di Eccellenza, i portieri di Viareggio e Real Forte Querceta sono stati decisivi con interventi chiave che hanno contribuito ai risultati finali. Entrambi i gol sono stati evitati grazie alle parate degli estremi difensori, che hanno mantenuto il punteggio di 1-1 nei rispettivi incontri in terra livornese. Le loro prestazioni sono state determinanti per il risultato di ciascuna partita.

Portieri protagonisti nel weekend d’Eccellenza appena passato agli archivi con Viareggio e Real Forte Querceta che devono ringraziare i loro rispettivi numeri 1, autori di interventi salvifici nei pareggi 1-1 in terra livornese (ma sono stati punti diversi). Sicuramente ci sono le mani di Gabriele Nucci e Thomas Pastine, ottimi portieri accomunati dall’esser coetanei (entrambi nati nel 2003) e dal dover convivere con “presenze importanti“: Nucci è da inizio stagione, quando Vangioni se lo portò dietro dal Castelnuovo, che è in concorrenza col mostro sacro e capitano viareggino Andrea Carpita (che pure nelle gerarchie di Fiale è la riserva);... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nucci e Pastine decisivi. Le parate che portano punti

