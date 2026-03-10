Novara al Teatro Coccia Nuzzo Di Biase in Totalmente incompatibili

Prosegue la stazione Prospettive del Teatro Coccia di Novara. Venerdì 13 marzo, alle 21, sul palco del teatro di via Rosselli l'appuntamento è con Nuzzo Di Biase in "Totalmente incompatibili". Evento prossimo al sold out. I biglietti sono acquistabili sul sito internet del teatro o in biglietteria. In contrasto tra di loro, in disaccordo con il mondo, felicemente inadattabili. Per Corrado Nuzzo e Maria Di Biase non valgono né il detto "chi si somiglia si piglia" e neppure "gli opposti si attraggono", perché nulla li accomuna e tutto li allontana.Eppure, nonostante questo, da svariati anni continuano a stare insieme nella vita e in scena: perché? Perché amano le diversità, perché si sentono dei pesci fuor d'acqua, perché sono degli outsider, ma soprattutto perché con il loro disagio fatturano. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

