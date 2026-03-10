Novara | 400 bambini estraggono il DNA da una banana

A Novara, 400 bambini hanno partecipato a un’attività didattica in cui hanno estratto il DNA da una banana. L’evento si è svolto in un ambiente scolastico e ha coinvolto studenti di diverse età, offrendo loro l’opportunità di avvicinarsi in modo diretto e semplice alla biologia. La giornata si è svolta con entusiasmo e curiosità tra i partecipanti.

Novara si sveglia sotto una luce primaverile, con il termometro che segna 15 gradi e nubi sparse nel cielo, mentre inizia un nuovo capitolo di scienza pratica per le nuove generazioni. L'iniziativa ChimicAmica 2026 è tornata in città, portando laboratori scientifici direttamente nelle scuole del territorio novarese e galliatese. Dalla mattina del 4 marzo fino alla fine di maggio, ben 29 classi riceveranno visite speciali nella Sala Pagani della Fondazione Novara Sviluppo. Il progetto coinvolge circa 400 bambini delle scuole primarie e altri 190 studenti delle medie, trasformando la teoria astratta in esperienze tangibili e divertenti.