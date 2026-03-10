Notte di terrore per una famiglia rapinata in casa | i malviventi riescono a entrare e li minacciano con la pistola

Una famiglia è stata vittima di una rapina durante la notte, quando dei malviventi sono riusciti a entrare nell’abitazione mentre i proprietari erano presenti. I criminali hanno minacciato gli abitanti con una pistola, chiedendo denaro e oggetti di valore. La scena si è svolta senza che i residenti riuscissero a reagire, e i ladri sono fuggiti con quanto aveva loro richiesto.

Tre persone con il volto coperto hanno bloccato madre, padre e figlio, facendosi consegnare denaro e preziosi, per poi fuggire a bordo di un'auto Sono riusciti a introdursi in un'abitazione mentre i proprietari erano all'interno, minacciandoli con una pistola per farsi consegnare denaro e preziosi. Nottata di terrore, quella fra domenica 8 e lunedì 9 marzo a Colonnella, in provincia di Teramo. I rapinatori hanno bloccato i tre e, dietro minaccia della pistola, li hanno obbligati a consegnare gioielli e contanti. Secondo una prima ricostruzione, il bottino ammonterebbe a circa 400 euro in contanti e diversi monili in oro e argento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

