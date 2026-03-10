NotebookLM supporta finalmente i file EPUB

Google ha annunciato che NotebookLM ora supporta i file EPUB, ampliando le sue funzionalità. Lo strumento, basato sull’intelligenza artificiale, è stato sviluppato per analizzare documenti e creare riassunti. Questa novità permette agli utenti di lavorare con un formato molto diffuso per gli ebook. La piattaforma continua a evolversi per migliorare l’esperienza di chi utilizza il servizio.

Google continua a spingere sull'evoluzione di NotebookLM, lo strumento basato sull'intelligenza artificiale progettato per analizzare documenti e trasformarli in contenuti riassuntivi. L'ultimo aggiornamento introduce una novità molto richiesta: il supporto diretto ai file EPUB, che permette di caricare ebook senza doverli convertire prima in PDF. Si tratta di un cambiamento apparentemente semplice ma che può semplificare molto il lavoro di chi utilizza piattaforme di analisi dei testi, soprattutto nel mondo accademico e della ricerca. Negli ultimi mesi Google ha aggiornato NotebookLM con una frequenza quasi costante. Dall'inizio dell'anno sono arrivate diverse novità, tra cui l'integrazione con Gemini, l'app dedicata allo stesso sistema di intelligenza artificiale e le nuove funzionalità Cinematic Video Overview.