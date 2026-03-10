Nostra figlia è venuta al mondo grazie a un miracolo di Paolo VI

I genitori di una bambina raccontano che, grazie a un intervento di villocentesi, la loro figlia è venuta al mondo, nonostante le complicazioni. Durante il procedimento, la fuoriuscita del liquido amniotico ha portato alla decisione di interrompere la gravidanza, ma la bambina è nata comunque. I genitori affermano che i medici avevano consigliato l’aborto come unica opzione possibile.

La villocentesi sulla piccola Amanda provocò la fuoriuscita del liquido amniotico. I genitori: «Per i clinici l'unica scelta era l'aborto. Ma noi abbiamo pregato l'ex pontefice e oggi la bimba ha 11 anni ed è sana». Dapprima, il raggio d'intercessione e grazia di Giovanni Battista Montini, papa Paolo VI (1897-1978), giunse negli Stati Uniti, nel 2001. Al quinto mese di gravidanza, una donna ebbe gravi problemi con il liquido amniotico della membrana fetale, con rischio di decesso del nascituro o malformazioni. I medici consigliarono l'aborto. Pregò Paolo VI, autore di Humanae Vitae (1968). Il bimbo nacque sano. Un miracolo. Quello per cui il Papa bresciano fu proclamato beato.