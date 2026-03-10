Nordio manda gli ispettori è scontro sui bimbi nel bosco

Il ministro della Giustizia ha deciso di inviare degli ispettori in risposta a una questione legata ai bambini nel bosco. La notizia è stata annunciata dalla premier e successivamente confermata dallo stesso ministro. La decisione ha generato un dibattito pubblico, mentre le autorità coinvolte stanno valutando la situazione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui motivi specifici dell’intervento.

Prima l’annuncio della premier Giorgia Meloni, poi la conferma del diretto interessato, Carlo Nordio. Il Guardasigilli invierà a giorni gli ispettori del ministero della Giustizia al Tribunale dell’Aquila per tentare di «arrivare a una definitiva conclusione» - per utilizzare le sue stesse parole - sul caso della 'famiglia del bosco'. I magistrati abruzzesi replicano con una nota in cui condannano i «toni aggressivi e non continenti» che sono stati utilizzati in questi giorni anche da esponenti politici e difendono il loro operato. «Ogni iniziativa giudiziaria - scrivono - è ispirata esclusivamente» alla tutela dei minori. Compresa quella, adottata venerdì scorso, che ha disposto l’allontanamento di mamma Catherine e il trasferimento dei figli dalla casa famiglia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nordio manda gli ispettori, è scontro sui bimbi nel bosco Articoli correlati Famiglia nel bosco, Nordio invia gli ispettori a L’AquilaROMA, 09 MAR – Il ministero della Giustizia ha attivato le procedure per l’invio di ispettori al Tribunale dei minorenni dell’Aquila, per ulteriori... Leggi anche: Famiglia nel bosco: Nordio, in arrivo gli ispettori per chiudere la vicenda Una selezione di notizie su Nordio manda Temi più discussi: Nordio manda gli ispettori, è scontro sui bimbi nel bosco; Famiglia nel bosco, Nordio manda gli ispettori al tribunale per i minorenni: Una vicenda che va conclusa; Famiglia nel bosco, il ministro Nordio manda gli ispettori: ecco cosa può accadere adesso; Famiglia nel bosco, i bimbi separati dalla mamma. Il ministro Nordio manda gli ispettori. Famiglia nel bosco, Nordio manda gli ispettori all’Aquila dopo l’allontanamento della madre: possibile audizione dei magistratiCaso famiglia nel bosco, il ministero manda gli ispettori al Tribunale dei minorenni dell’Aquila. Meloni critica i giudici e parla con Nordio ... affaritaliani.it Nordio manda gli ispettori, è scontro sui bimbi nel boscoPrima l’annuncio della premier Giorgia Meloni, poi la conferma del diretto interessato, Carlo Nordio. Il Guardasigilli invierà a giorni gli ispettori del ministero della Giustizia al Tribunale ... gazzettadelsud.it Famiglia nel bosco, rischio adozione per i bambini. Il ministro Nordio manda gli ispettori - facebook.com facebook Famiglia nel bosco, rischio di adozione per i bambini. Il ministro Nordio manda gli ispettori x.com