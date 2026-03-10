Nordio difende Bartolozzi | Nessuna dimissione

Il ministro della Giustizia ha partecipato a un evento politico a Torino e ha dichiarato che Giusi Bartolozzi non deve dimettersi, nonostante le polemiche generate dalle sue recenti dichiarazioni. Nordio ha confermato questa posizione durante l'incontro al Nh Centro in corso Vittorio Emanuele II, ribadendo che non ci sono motivi per le dimissioni della collega.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha confermato a Torino, durante un evento di Fratelli d'Italia al Nh Centro in corso Vittorio Emanuele II, che Giusi Bartolozzi non deve dimettersi nonostante le polemiche scaturite dalle sue recenti dichiarazioni. Il vertice governativo ha difeso la capo gabinetto del ministero definendo le sue parole come un'opinione personale limitata a una minoranza della magistratura e citando l'attenuante della provocazione. La questione si inserisce nel contesto del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo, dove il presidente Cirio ha già espresso la sua intenzione di votare "sì, mentre il sindaco Lo Russo e il Partito Democratico con Schlein sostengono il no.