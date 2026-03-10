Nordio blinda la capa di gabinetto dopo l’attacco tv ai giudici | Non si dimetta Le esecuzioni l’addio all’Italia se vince il Sì | cos’aveva detto
Il ministro della Giustizia ha confermato che la capo di gabinetto non si dimetterà, nonostante le polemiche scoppiate dopo le sue dichiarazioni rivolte ai giudici in diretta televisiva. Nordio ha spiegato che la dipendente ha chiarito il proprio punto di vista e quindi, a suo avviso, non c’è motivo per un passo indietro. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni pubbliche in questi giorni.
Giusi Bartolozzi «ha chiarito il suo punto di vista» e pertanto «non deve dimettersi». Lo ha detto stamattina il ministro della Giustizia Carlo Nordio tornando sulla polemica sulle affermazioni della sua capa di gabinetto. Ospite della trasmissione il Punto, sull’emittente siciliana Telecolor, sabato Giusi Bartolozzi, che è indagata per false dichiarazioni nel caso Almasri, aveva detto di essere pronta a « lasciare l’Italia » se dovesse vincere il no al referendum sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo prossimi. «Io scappo, ho un’inchiesta in corso. Io lascerò questo Paese. Diciamoci la verità: finché le cose non ci capitano sulla pelle, non avete idea di cosa significhi, chiaro?», ha detto Bartolozzi. 🔗 Leggi su Open.online
