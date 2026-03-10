Nordio blinda la capa di gabinetto dopo l’attacco tv ai giudici | Non si dimetta Le esecuzioni l’addio all’Italia se vince il Sì | cos’aveva detto

Il ministro della Giustizia ha confermato che la capo di gabinetto non si dimetterà, nonostante le polemiche scoppiate dopo le sue dichiarazioni rivolte ai giudici in diretta televisiva. Nordio ha spiegato che la dipendente ha chiarito il proprio punto di vista e quindi, a suo avviso, non c’è motivo per un passo indietro. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni pubbliche in questi giorni.