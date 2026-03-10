Nord Barese | estorsioni ai danni degli agricoltori

Nelle campagne del nord Barese, il Procuratore della Repubblica di Bari ha segnalato un aumento delle estorsioni rivolte agli agricoltori. Le autorità hanno avviato indagini per chiarire la situazione e contrastare le attività illegali che colpiscono il settore agricolo locale. La situazione viene monitorata attentamente dalle forze dell’ordine che cercano di intervenire prontamente.

Nelle campagne del nord Barese, il Procuratore della di Bari Roberto Rossi ha lanciato un allarme specifico contro le estorsioni ai danni degli agricoltori. Durante un vertice sulla sicurezza tenutosi a Bitonto, è emerso che i ladri non si limitano al furto dei trattori, ma richiedono riscatti per la restituzione dei mezzi. Il magistrato ha invitato gli imprenditori agricoli a denunciare ogni episodio alle forze dell’ordine, evitando accordi privati con i criminali. Il fenomeno del cavallo di ritorno rappresenta una criticità specifica per l’economia locale, nonostante i dati complessivi mostrino un calo generale dei reati nel territorio. L’incontro ha coinvolto comuni come Modugno, Palo del Colle e Grumo Appula, dove si è discusso anche del potenziamento della videosorveglianza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

