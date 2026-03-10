Non vuole scendere dal bus fa sopprimere la corsa e fa chiamare i carabinieri

Un passeggero si è rifiutato di scendere dall'autobus al capolinea, impedendo la partenza successiva. La corsa è stata annullata e sono stati chiamati i carabinieri. La scena si è svolta senza alterchi o violenze, ma con il fermo rifiuto dell'uomo di lasciare il mezzo pubblico. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Sembrava una corsa normale: l'arrivo del bus al capolinea, la discesa dei viaggiatori e quindi la ripartenza per un nuovo giro. Le cose, però, non sono andate così; anzi, si è reso necessario l'intervento dei carabinieri. Il tutto è successo nei giorni scorsi ad Albes, frazione di Bressanone: un 32enne di Merano dopo essere giunto al capolinea della linea 320.1 in piazza Margarethen, è risalito immediatamente sul mezzo pubblico sprovvisto di regolare titolo di viaggio. E non ha più voluto saperne di scendere. Nonostante l'emissione della sanzione amministrativa e le ripetute intimazioni da parte del personale di bordo, il 32enne non si è mosso, assumendo pure un atteggiamento ostile e non collaborativo, fanno sapere le forze dell'ordine.

