Non solo dimissioni contro l’ex sindaco pronto un esposto in procura Lui | Coscienza a posto nessuno mi insegna l’onestà

L’ex sindaco di Valbondione ha annunciato un esposto in procura, oltre alle dimissioni già avvenute. Mentre si difende dicendo di avere la coscienza a posto e di conoscere l’onestà, la sua reazione alle accuse arriva dopo aver giocato a carte, senza apparire troppo turbato. La vicenda coinvolge diverse persone e si sviluppa in un contesto di contestazioni legali.

Valbondione. La prospettiva non sembra granché preoccuparlo, tant’è che la replica alle accuse che gli vengono mosse arriva dopo una partita a carte. “Ci sono delle priorità”, scherza Walter Semperboni. Sta di fatto che, oltre alle dimissioni di sei consiglieri comunali, l’ex sindaco potrebbe fare i conti con un’altra grana: non a livello politico, ma giudiziario. In un comunicato diffuso lunedì mattina (9 marzo), nel quale motivano la loro uscita dal consiglio, gli ormai ex amministratori Florindo Albricci, Thomas Conti, Dario Fuse, Sergio Piffari, Alessandro e Michael Semperboni spiegano che negli ultimi mesi sarebbero emerse “alcune situazioni” che hanno richiesto “riflessioni e approfondimenti all’interno dell’amministrazione comunale”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

