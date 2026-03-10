Non si ferma la scia di violenza | spari contro casa del cugino del 32enne pestato

A Gallipoli, la violenza continua a segnare le cronache locali. Dopo il pestaggio di un 32enne avvenuto mercoledì scorso, sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco contro l’abitazione del cugino della vittima. La sparatoria si è verificata nel centro della città, alimentando preoccupazione tra i residenti. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli eventi recenti.

Escalation a Gallipoli, si indaga sul possibile legame tra la spedizione punitiva a colpi di mazze di mercoledì scorso e l’agguato a colpi di arma da fuoco di sabato sera. Sul posto la polizia GALLIPOLI – Non accenna a placarsi la tensione a Gallipoli. Dopo il brutale pestaggio avvenuto mercoledì scorso, la violenza torna a scuotere la città ionica con un nuovo atto intimidatorio. Nella serata di sabato 7 marzo, intorno alle 22, ignoti hanno esploso almeno due colpi di pistola contro il portone di un’abitazione situata in una zona periferica della città. L’episodio assume contorni inquietanti alla luce dell’identità del bersaglio: lì, infatti, risiede un cugino del 32enne rimasto gravemente ferito in quella che ha avuto tutta l’aria di una spedizione punitiva, avvenuta solo pochi giorni prima. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Articoli correlati

Spari contro la casa dell'ex, il fratello del boss e gli 'amici' rischiano il processoAvviso di conclusione delle indagini preliminari per Luigi Fragnoli, 49enne, già condannato per mafia (è il fratello del boss Giacomo; Carlo...

Violenza sessuale ai danni del nipote di 9 anni: condannato un 32enneL'orrore è emerso tra il maggio e l'ottobre del 2024: è stato il bambino alla fine a confidarsi con i genitori e a far scattare la denuncia FIRENZE –...

Tutto quello che riguarda Non si ferma la scia di violenza spari...

Temi più discussi: Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 3 morti; Inseguimento a Roma: senza patente non si ferma all'alt e si scontra contro un bus; Incidenti stradali mortali, scia di sangue in provincia di Agrigento - Autore: Calogero Parlapiano | Cronaca; Altri due furti nella notte: oltre a via Roma colpita anche piazza Ponterosso.

Non si ferma la scia di sangue sulle strade sarde: tre comunità in lutto e allarme sicurezzaNon si ferma la scia di sangue sulle strade della Sardegna. Il bilancio degli ultimi giorni parla di tre comunità in lutto – Quartu, Villasimius e Illorai –, segnate dalla perdita di due giovani e di ... unionesarda.it

Autorizzata la seggiovia. Ma sull’Amiata non si sciaIl Comune di Abbadia San Salvatore ha concesso il via libera all’impianto. Ma mancano i permessi per l’agibilità delle piste: la stagione chiude male. lanazione.it

Mondello, si ferma la pulizia: mancano autorizzazioni della Regione. La capitaneria dà lo stop all'intervento del Comune. La Reset è sul posto. Servizio di Davide Ferrara - facebook.com facebook

Napoli, si ferma Vergara: gli indisponibili in Serie A #SkySport #Napoli #Vergara #SerieA x.com