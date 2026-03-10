Non ricorda nulla Così il 37enne che ha ucciso la compagna evita il processo

Un uomo di 37 anni, accusato di aver ucciso la propria compagna nel febbraio del 2025 con numerose coltellate, non ricorda nulla dell’episodio. Al momento, il processo previsto non si svolge perché è stato dichiarato incapace di parteciparvi. La vicenda si svolge senza che siano ancora emerse motivazioni o cause precise dell’evento.

Nel febbraio del 2025 ha ucciso la propria compagna sferrandole numerose coltellate. Oggi dovrebbe affrontare un processo, ma al momento non è considerato capace di farlo. Il protagonista di questa terribile vicenda è il 37enne Lorenzo Innocenti. La mattina di quel maledetto 8 febbraio, il giovane architetto ha aggredito la compagna Eleonora Guidi nella cucina della loro casa a Rufina mentre lei stava preparando il caffè. Ventiquattro coltellate inferte alla schiena che risultarono fatali. A dare l'allarme era stato il padre di Innocenti, che viveva nell'appartamento comunicante. Allarmato dalle grida, aveva raggiunto la coppia, trovando il 37enne sporco di sangue e con il coltello ancora in mano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

