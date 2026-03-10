non mi interessano le voci

Un rappresentante ha dichiarato di non essere interessato alle voci che circolano, rifiutando di commentare ulteriormente. La dichiarazione è arrivata in risposta a indiscrezioni non confermate che coinvolgono il soggetto in questione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo a eventuali sviluppi o reazioni. La notizia è stata pubblicata in modo ufficiale e senza ulteriori approfondimenti.

2026-03-10 09:26:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Io e Allegri al Real Madrid? Le voci ci sono sempre, ma non mi interessano In Germania il giornale ‘immagine’ pubblica che il Real valuterebbe il ritorno di Modric per recuperare un leader nello spogliatoio e in campo. Ma Luka Modric si è preso la briga di disattivare rapidamente la voce del suo presunto ritorno a Madrid. “Io e Allegri al Real Madrid? Le voci ci sono sempre, ma non mi interessano. Sono molto felice qui a Milano”, ha dichiarato con le parole riprodotte da Madrid Xtra, smentendo le voci. Luca Modric Ha lasciato il Real Madrid quest’estate dopo 13 anni di vittorietra gli altri titoli, 6 Champions League e 4 Leghe. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Catania, Maxi Lopez:|'Mercato? Non mi interessa'Nonostante il periodo difficile, Maxi Lopez non ha perso l'entusiasmo: Le voci di mercato? Non mi interessano - ha dichiarato in conferenza stampa -. Vorrei tornare a segnare, vivo per il gol. calciomercato.com

Milan su Baumann? 'Per adesso non mi interessa'Il portiere tedesco del Friburgo, Oliver Baumann ha dichiarato alla Bild: Le voci di mercato sul Milan non mi interessano, per adesso preferisco concentrarmi sul finale di stagione. calciomercato.com

