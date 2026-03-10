Non guadagnare ma consolidare | gli obiettivi di classifica di Jasmine Paolini a Indian Wells

Jasmine Paolini si è qualificata per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells e attualmente si trova in settima posizione nel ranking WTA con 4232 punti. La giocatrice ha mantenuto il risultato dello scorso anno, ma non è ancora sicura di conservare la stessa posizione nella classifica. La sua posizione nel ranking non ha subito modifiche rispetto alle ultime settimane.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi di finale: 4232 punti, 7° posto virtuale (sarà 8a con Svitolina in finale). Ranking in caso di passaggio ai quarti di finale: 4327 punti, 7° posto virtuale (sarà 8a con Svitolina vincente). Ranking in caso di passaggio in semifinale: 4502 punti, 7° posto virtuale (sarà 8a con Svitolina vincente).

