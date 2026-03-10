Non è tutto sbagliato per Samurai Jay | Ossessione conferma il successo di Halo e vince una scommessa difficile

Il brano “Ossessione” di Samurai Jay ha portato l’artista a Sanremo, dopo il successo virale di “Halo” che ha conquistato pubblico e classifica FIMI. La canzone è un pezzo leggero e ballabile, e rappresenta una delle tappe più recenti della carriera di Samurai Jay. La sua presenza sul palco del festival ha attirato l’attenzione di molti appassionati di musica.

