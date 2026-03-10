Non è Oscar ma Gui Santos si sta prendendo l' Nba | Che emozione diventare amico di Curry

Gui Santos sta conquistando spazio in NBA, anche se non è un nome famoso come Oscar. L’ala dei Golden State Warriors ha recentemente espresso la sua emozione nel diventare amico di Steph Curry, mentre la squadra attraversa un momento difficile con Butler fuori per tutta la stagione e Curry momentaneamente indisponibile. La squadra si prepara ad affrontare le prossime sfide con nuovi protagonisti.

Un passaporto brasiliano (proprio come la leggenda Oscar Schmidt), una folta capigliatura riccia, tenacia ed energia da vendere. Per tredici anni, su un campo Nba, tutto questo aveva un nome solo: Anderson Varejao. Fino a quando non è arrivato Gui Santos. Nato nel 2002, 201 centimetri, Santos è stato selezionato nel 2022 da Golden State al secondo giro, con la scelta numero 55. Tanto rodaggio in G League, altrettanta panchina in Nba, fino a guadagnarsi a febbraio un rinnovo triennale da 15 milioni di dollari. "Quando ho chiamato i miei per dirglielo, pensavano che la notizia fosse che aspettassi un figlio!", se la ride in conferenza stampa. I Warriors hanno avuto una stagione sfortunata dopo aver perso Jimmy Butler per la rottura del crociato, e con lui le speranze di una corsa ai playoff come ai vecchi tempi.